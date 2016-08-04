Москва, 4 августа, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) и компания «Северсталь» будут оспаривать антидемпинговые пошлины, которые Европейский союз (ЕС) ввел на холоднокатанную сталь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей комбинатов.

На металлургическом заводе. Картина Адольфа фон Менцеля, 1875 год

«Мы продолжим защищать свои интересы всеми законными способами, — сказал представитель НЛМК. — В частности, планируем оспаривать введенные пошлины в Суде ЕС, а также в рамках ВТО».

При этом источник добавил, что расследование Еврокомиссии было проведено с рядом нарушений. «Как следствие — на основе ложных выводов группе НЛМК вменили несуществующий демпинг», — добавил представитель НЛМК.

В ММК также заявили, что используют все доступные законные средства, чтобы оспорить решение о введении пошлин. «Поставки металлопродукции в страны ЕС осуществляются по рыночным ценам в строгом соответствии с международными нормами», — отметил представитель ММК.

В свою очередь, представитель «Северстали» рассказал, что компания не согласна с решением ЕК. По словам источника, компания ведет торговлю в полном соответствии с международными правилами, и намерена «доказывать свою правоту с использованием всех доступных правовых инструментов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Евросоюз ввел 5-летние антидемпинговые пошлины на холоднокатаный прокат из РФ и Китая. Известно, что санкции затронут крупнейшие металлургические компании РФ — Магнитогорский и Новолипецкий металлургические комбинаты, а также «Северсталь».

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