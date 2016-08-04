Канберра, 4 августа, 2016, 20:27 — ИА Регнум. Движение тектонической плиты под австралийским континентом привело к его смещению на 1,5 метра к северу за последние 22 года. Это явление может вызвать неполадки при работе системы GPS, сообщает Business Insider.

Голубые горы. Австралия

В последний раз официальные координаты Австралии обмерялись в 1994 году. Сейчас ученые собираются обновить их, причем сделать в расчетах небольшой «запас», с учетом скорости движения континента, с которой он достигнет расчетных координат 2020 года.

К этому времени планируется запуск в работу автоматической системы обновления координат, которая позволит вводить в эксплуатацию беспилотные автомобили, ориентирующиеся на координаты системы GPS.