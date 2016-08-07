Москва, 7 августа, 2016, 08:51 — ИА Регнум. Сегодня в московском кинотеатре «Пионер» состоится показ нового фильма Мишеля Гондри «Микроб и Бензин». Французская картина будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Цитата из к/ф «Микроб и Бензин». реж Мишель Гондри. 2015. Франция В укрытии

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Пионера», фильм не выйдет в российский прокат, однако в кинотеатре его можно будет увидеть ещё раз — 28 августа. Премьера «Микроба и Бензина» состоялась в «Пионере» 11 июня, и после аншлага было решено устроить дополнительные показы.

Новый фильм Мишеля Гондри — это авантюрная история о двух друзьях по кличке Микроб и Бензин. На фееричном автомобиле собственной сборки они отправляются в летнее путешествие.

Гондри пришёл в режиссуру из индустрии телевизионной рекламы и музыкальных видео. Он, в частности, был одним из тех, кто начал активно использовать в рекламе технику замедленных съёмок Bullet time, ставшую знаменитой после фильма «Матрица».

Как режиссёр Мишель Гондри прославился в 2004 году, когда его фильм «Вечное сияние чистого разума» с Джимом Керри и Кейт Уинслет получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

Цитата из к/ф «Микроб и Бензин». реж Мишель Гондри. 2015. Франция Объясняя мысль

Мотивы сна и реальности из «Вечного сияния» были использованы режиссёром в его следующей картине «Наука сна», ставшей одной из лучших в его фильмографии.

В «Микробе и Бензине» воплотилось всё, за что зрители любят Гондри: легкость и свобода, спонтанный юмор, игра воображения, удивительный хрупкий мир в стиле хендмейд, который режиссёр опробовал еще в «Науке сна» и «Перемотке».

Программа «Наконец-то в кино» — ежемесячный цикл показов в кинотеатре «Пионер», который в течение одного уик-энда представляет вниманию зрителей единичный фильм или подборку картин, объединенных общей темой. На большой экран выходят фильмы, которые никогда не шли в российском прокате, поэтому увидеть их в кинотеатре — большая редкость.

Цитата из к/ф «Микроб и Бензин». реж Мишель Гондри. 2015. Франция На уроке

За последние годы перевыпуск классики кино стал одним из важных направлений работы кинофестивалей с мировым именем — Канн, Венеции, Берлина, Роттердама и других. Пионер — первый кинотеатр в России, который поддержал мировой тренд и стал регулярно показывать отреставрированные шедевры кино.

Напомним, в июле, в преддверии выхода в прокат фильма «Светская жизнь», программа «Наконец-то в кино» представила вниманию зрителей два других фильма Вуди Аллена — «Все, что вы всегда хотели знать о сексе, но боялись спросить» 1972 и «Пурпурную розу Каира» 1985.