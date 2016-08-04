Великий Новгород, 4 августа, 2016, 15:52 — ИА Регнум. «Самодостаточными могут быть территории с населением не менее 5 млн человек, и тогда они будут динамично и хорошо развиваться», — заявил депутат Государственной думы РФ от Новгородской области Антон Морозов (ЛДПР) на пресс-клубе в Новгородском Союзе журналистов 3 августа. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, депутат убеждён, что менять ситуацию в Новгородской области с населением в 618 тысяч человек «можно за счёт улучшения демографии, а также за счёт укрупнения».

Скриншот с сайта yandex.ru/maps Новгородская область на карте России

«Я бы предложил к Новгородской области присоединить соседние — Псковскую, Тверскую, Вологодскую, но центр сделать в Великом Новгороде», — заявил он.

Напомним, о возможном объединении Новгородской области с соседними субъектами РФ дискутируют давно. При этом ряд федеральных ведомств и госкомпаний уже имеют соответствующие «объединённые представительства»: например, филиал «Ростелекома» в регионе объединён со Псковским, региональное управление Россельхознадзора — по Новгородской и Вологодской областям. В апреле 2016 года о необходимости объединения ряда регионов России заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, подчеркнув, что для этого должны быть «экономические, инвестиционные и иные обоснования».