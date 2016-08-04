Москва, 4 августа, 2016, 15:48 — ИА Регнум. В ходе встречи президента России Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом будут обсуждаться вопросы реставрации отношений с Турцией и ситуация в Сирии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

kremlin.ru Роджеп Эрдоган и Владимир Путин

По словам Пескова, повестка дня встречи «легко прогнозируется», но отношения продвинутого партнерства в разных областях существовали между Россией и Турцией только до инцидента с уничтожением турецкими ВВС российского самолета Су-24, выполнявшего задачи по борьбе с исламистскими террористическими группировками на территории Сирии.

Напомним, напряженность в отношениях России и Турции возникла после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил в небе Сирии российский бомбардировщик Су-24.

После письма Эрдогана Владимиру Путину, содержащего извинения за этот инцидент и начала следственных действий в отношении предполагаемого убийцы российского пилота, стала возможной личная встреча президента России и президента Турции.