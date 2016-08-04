Вашингтон, 4 августа, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что террористам группировки «Исламское государство» (ИГ — запрещено в России) следовало бы наградить бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон за то, что она способствовала созданию этой структуры, передаёт телеканал Euronews.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США и терроризм

Трамп пояснил, что политические процессы, в которых участвовала Клинтон на посту главы внешнеполитического ведомства США, привели к возникновению ИГ (запрещено в России). Также миллиардер высказался в этой связи по поводу нынешней политики Вашингтона, вынуждающей Соединённые Штаты вести себя на международной арене «как страна третьего мира, совершающая преступления».

«Посмотрите, что происходит с народами. Мы ведем себя как страна третьего мира, совершающая преступления», — сказал он.

Трамп в качестве примера привёл недавние кровавые события в Орландо, а также теракт в Сан-Бернардино. Он также напомнил о трагедии 11 сентября 2001 года, когда террористы «Аль-Каиды» (запрещена в России) разрушили Всемирный торговый центр.

«Мы позволили ИГ [запрещено в России] занять такое положение. Это сделала Хиллари Клинтон», — сказал Трамп.

Напомним, Трамп и Клинтон являются оппонирующими сторонами предвыборной кампании в США, которая должна завершиться в ноябре 2016 года. Согласно последнему опросу, Клинтон опережает Трампа по поддержке среди населения США. Отдать свой голос на президентских выборах за кандидата от демократов готовы 49% опрошенных, за республиканца — 39%.