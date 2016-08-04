Калининград, 4 августа, 2016, 15:54 — ИА Регнум. В Калининградской области сегодня, 4 августа, приостановлена деятельность детского лагеря «Огонёк», где накануне было зафиксировано массовое пищевое отравление. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калининградской области, по предварительным данным, на плохое самочувствие пожаловались 42 ребёнка и трое взрослых из персонала.

страница лагеря «Огонёк» в vk.com Творчество детей, отдыхавших в калининградском лагере «Огонёк»

В настоящее время в учреждении работают медицинские службы, также в лагерь прибыл и.о. прокурора Калининградской области Павел Беляков.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в летнем оздоровительном лагере «Огонёк» зарегистрирована кишечная инфекция.

«Огонёк» расположен в курортном городе Светлогорск на берегу Балтийского моря. Вместимость учреждения — 200 человек. Директором лагеря работает Александр Фадин — бывший директор калининградского футбольного клуба «Балтика».

ИА REGNUM напоминает, что в последний раз массовое отравление детей в лагерях Калининградской области было зафиксировано в августе 2003 года. Инцидент произошёл в детском лагере отдыха «Алые паруса», расположенном на Куршской косе.

Тогда было госпитализированы 9 детей, двое вожатых и повар лагеря. По предварительным данным, причиной пищевого отравления в «Алых парусах» стали серьезные нарушения правил хранения продуктов.