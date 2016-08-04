Барнаул, 4 августа, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Молодой алтайский промышленник Александр Локтев стал первым кандидатом-самовыдвиженцем, сдавшим подписные листы в окружной избирком. Об этом сегодня, 4 августа, сообщила ИА REGNUM его помощница — Алена Вдовина.

коллаж Выборы в АКЗС: самовыдвиженцы

Для регистрации необходимо было собрать не менее 1995 подписей в поддержку. Однако Локтев-младший, судя по всему, собрал гораздо больше.

«Была проделана большая и сложная работа, собрано более 3000 подписей, за которую хочу поблагодарить моих активистов-общественников, которые помогали мне на данном этапе избирательной кампании», — сообщил он на своей странице в «Фейсбук».

Теперь у окружной избирательной комиссии есть 10 дней для их проверки и регистрации. Но если хотя-бы 10 процентов этих подписей будут признаны недействительными, кандидату откажут в регистрации: правила для самовыдвиженцев весьма суровы.

Всего на выборы в Алтайское краевое Законодательное Собрание (АКЗС) заявились 11 самовыдвиженцев.

В отличие от представителей партий, до 6 августа им предстоит проделать поистине титаническую работу: собрать в свою поддержку подписи, минимум, трех процентов избирателей своего округа. А с учетом их новой — «лепестковой» нарезки ‑ и разгара отпускного сезона, качественно осуществить данный процесс оказалось не каждому под силу. Об этом свидетельствует статья Полины Грязновой, опубликованная на сайте Алтайского центра политического консалтинга.

«Самовыдвиженцы на выборы в АКЗС столкнулись с достаточно серьезными проблемами сбора подписей. Когда необходимое количество подписей уже было собрано, и, казалось бы, можно расслабиться, но на этапе предварительной проверки специалистами была отсеяна почти половина», — пишет госпожа Грязнова. Она также приводит пример неадекватного реагирования на сборщиков подписей, с которым столкнулись в команде самовыдвиженца Марка Козловского.

«Жильцы квартиры явно были нетрезвы, заставили мою помощницу «плясать», чтобы получить листы обратно, а после — захлопнули перед носом дверь, так и не отдав листы. Конечно, этот вопиющий факт мы не оставили без внимания, вызвав полицию. Однако, правоохранители лишь развели руками: мол, ничего сделать не можем», — поделился подробностями инцидента сам Козловский.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2016 года жители Алтайского края будут выбирать не только депутатов в Госдуму РФ, но и в Алтайское краевое законодательное собрание. В новом (седьмом) созыве будут работать 68 парламентариев: половину выберут по партийным спискам, половину — по одномандатным округам. Проходной барьер — 5%. Протестное голосование исключено.

Требования к участникам предварительного голосования по выборам в АКЗС аналогичны требованиям по Государственной думе. Еще одно обязательное условие — кандидатами могут быть только жители Алтайского края старше 21 года.

Александру Локтеву, выдвинувшемуся в АКЗС по одномандатному округу №20 — 28 лет. Он является сыном первого вице-губернатора Алтайского края Сергея Локтева. Работает заместителем директора по стратегическому развитию и управлению весьма успешного предприятия — ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», которое считается крупнейшим налогоплательщиком региона. Также известно, что Александр Локтев активно продвигает развитие смешанных единоборств на Алтае.

Марк Козловский (ему 42 года) является действующим депутатом АКЗС, заместителем председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству. Из своего округа «не вылезает»: такими словами ранее охарактеризовали работу депутата в аппарате АКЗС. В сентябре прошлого года Марк Козловский рассорился с товарищами по КПРФ из-за взносов в партийную казну и был исключен из партии. В июне 2016 года он первым сдал документы на регистрацию в качестве самовыдвиженца по 24-му Барнаульскому округу.