Мурманск, 4 августа, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Мурманский чиновник поддержал высказывание премьер-министра России Дмитрия Медведева о том, что желающие больше зарабатывать учителя должны идти в бизнес. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил председатель регионального комитета по труду и занятости населения Константин Бережный.

Ян Стен. Суровый учитель. 1668 г

«Что касается учителей, то почему бы и нет: мы не раз говорили о создании частных детских садиков, это могут быть курсы иностранных языков, где, я думаю, учителя себя могут найти, это даже могут быть какие-то общеразвивающие, оздоровительные мероприятия для детей, — отметил чиновник. — Поэтому здесь, как говорится, главное, чтоб была интересная идея».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев в ответ на вопрос молодого преподавателя из Дагестана о низких зарплатах молодых специалистов ответил, что на таком поприще много не заработаешь, и посоветовал идти в бизнес.

Позднее в Кремле в пику Медведеву напомнили о существовании «майских указов» президента РФ Владимира Путина, в рамках которых предусматривается повышение зарплат для учителей и установление уровня этих зарплат не ниже размера средней зарплаты по экономике региона.

Добавим, в конце прошлого года в Мурманской области работникам государственных областных учреждений повысили заработную плату на 5,5%. Тем не менее зарплаты мурманских чиновников по-прежнему выше зарплат медиков и учителей. В то время, как государственные и муниципальные служащие по итогам первого полугодия 2015 года получали в среднем 60 381 и 57 278 рублей соответственно, уровень средней заработной платы учителей составил 55 561 рубль, медики получают в среднем 36 474 рубля.