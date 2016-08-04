Лысьва, Пермский край, 4 августа, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Стали известны чудовищные подробности январского убийства 10-летнего ребенка в городе Лысьва Пермского края. В ходе следствия выяснилось, что отец не просто убил своего сына, утопив тело в пруду, но и насиловал его. В других истязаниях над мальчиком принимала участие вся новая семья отца. В Лысьве перед судом предстанут мужчина, его жена и падчерица, обвиняемые в убийстве и других тяжких и особо тяжких преступлениях в отношении 10-летнего мальчика, который считался без вести пропавшим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

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46-летний житель города Лысьвы обвиняется в 31 эпизоде сексуального насилия над своим сыном, в истязаниях и пытках несовершеннолетнего, в незаконном лишении его свободы и, наконец, в убийстве собственного ребенка.

Супруга мужчины и её дочь обвиняются в незаконном лишении несовершеннолетнего свободы, в истязаниях и пытках ребенка.

По версии следствия, с августа 2014 года по январь 2016 года мужчина неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своего 10-летнего сына. Кроме этого, он жестоко обращался с сыном: не выпускал на улицу, запрещал общаться и играть с другими детьми, лишал его возможности посещать школу и даже закрывал его в кладовке и неотапливаемом подвале частного дома, где мальчик без теплой одежды находился по несколько суток. Горе-родитель на длительное время лишал своего малолетнего сына воды, пищи и сна.

В начале января 2016 года мужчина нанёс своему 10-летнему сыну множественные удары деревянными дверцами от платяного шкафа и фрагментом деревянной доски по голове и сбросил в подвал дома, где мальчик скончался 14 января 2016 года. Желая скрыть следы совершённых преступлений, обвиняемый, воспользовавшись помощью 18-летней падчерицы, отнёс тело убитого сына на лёд Лысьвенского городского пруда, привязал к нему груз и утопил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении мальчика и даже выступал по местному телевидению с обращением к горожанам помочь в поисках сына.

Однако уже 21 января 2016 года убийство мальчика было раскрыто. В ходе расследования установлено, что к совершению преступлений в отношении малолетнего причастны 44-летняя ранее судимая супруга обвиняемого и её 18-летняя дочь, которые, испытывая стойкую личную неприязнь к 10-летнему ребёнку, неоднократно запирали его в подвале дома и избивали. Кроме того, 18-летняя падчерица обвиняемого, достоверно зная о том, что отчим совершил убийство своего сына, активно помогала в сокрытии тела убитого ребёнка и в уничтожении следов совершённых преступлений.

В ходе расследования уголовного дела следствием внесены представления в адрес государственных органов. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечен начальник отделения по делам несовершеннолетних территориального органа внутренних дел.

Кроме этого, к дисциплинарной ответственности привлечены пять работников различных медицинских учреждений, которые будучи осведомленными о наличии у мальчика телесных повреждений насильственного характера в правоохранительные органы об этом не сообщали, поверив на слово его родителям в том, что травмы эти ребенок получил сам при падении.

Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, уже направлено в суд для рассмотрения по существу.