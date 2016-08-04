Ставрополь, 4 августа, 2016, 15:37 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Бедность

В Ставропольском крае величина прожиточного минимума за II квартал 2016 года снизилась на 106 рублей по сравнению с аналогичным показателем за аналогичный период 2015 года и составила 8407 рублей на душу населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ставропольстате.

В том числе, для трудоспособного населения этот показатель составил 8916 рублей, для пенсионеров — 6810 рублей, для детей — 8742 рублей.

Новая величина прожиточного минимума утверждена постановлением регионального правительства 25 июля 2016 года. Она рассчитывается ежеквартально в зависимости от изменения стоимости потребительской корзины и данных об уровне потребительских цен на продукты питания и индексах потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги. В составе потребительской корзины определяются: продукты питания, непродовольственные товары.

В Ставропольском крае посчитали, что она подешевела за год с 7922 рублей до 7825, в том числе продукты питания подешевели за год на 30 рублей, непродовольственные товары на 36 рублей, услуги на 31 рубль и расходы по обязательным платежам в регионе составляют 582 рубля на человека, подешевев на 9 рублей.

Вместе с тем, по данным Ставропольстата на июнь 2016 года, индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,4%, а к декабрю 2015 года — 103%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по краю в конце июня 2016 года возросла по сравнению с предыдущим месяцем — на 2,6%, а с уровнем на начало года — на 4,2%. Услуги ЖКХ за май подорожали на 0,1%.

Отметим также, что снижение величины прожиточного минимума в Ставропольском крае должно повлиять на размер социальных выплат и число их получателей. Исходя из величины прожиточного минимума, рассчитывается размер детских пособий гражданам, чей доход на душу населения не превышает размер прожиточного минимума, размер пособий малоимущим гражданам и субсидий оплаты услуг ЖКХ и социальной доплаты к пенсии.

Пока в Минсоцтруда Ставрополья не предоставили данных о том, как повлияло снижение величины прожиточного минимума на размер и число получателей социальных пособий.

Добавим также, что величина прожиточного минимума в целом по России за I квартал 2016 года на душу населения составил 9776 рублей, для трудоспособного населения — 10 524 рубля, пенсионеров — 8025 рублей, детей — 9677 рублей.