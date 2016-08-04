Москва, 4 августа, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Несмотря на усовершенствование в 2015 году нормативной базы, регламентирующей условия временного ввоза транспортных средств для личного пользования, в таможенных органах неуклонно растет задолженность по уплате таможенных платежей. Это обусловлено тем, что растет количество случаев, когда с таможенной территории Евразийского экономического союза временно ввезенные транспортные средства не вывозятся в установленные законодательством сроки, сообщается на сайте Счетной палаты РФ.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Деньги, автомобиль, иностранец

Объем непогашенной задолженности по таможенным платежам и пеням при ввозе транспортных средств, по состоянию на 1 июня 2016 года составляет 7,47 млрд рублей.

Наибольший объем задолженности по таможенным платежам и пеням в таможенных органах приходится на задолженность иностранных физических лиц (нерезидентов), связанную с нарушением сроков временного ввоза колесных транспортных средств для личного пользования.

Так, за 2015 год объем задолженности нерезидентов по уплате таможенных платежей и пеней, возникшей по причине нарушения сроков временного ввоза колесных транспортных средств, вырос почти на 2 млрд рублей и по состоянию на 1 июня 2016 года составил 5,9 млрд рублей или 23,9% от общей суммы дебиторской задолженности ФТС России по таможенным платежам и пеням в целом (24,8 млрд рублей).

В таможенных органах сложилась практика, при которой в отношении временно ввезенных транспортных средств не производилось своевременное начисление таможенных платежей в связи с непроведением проверочных мероприятий по имеющимся фактам невывоза транспортных средств с территории ЕАЭС.

Кроме того, проверка выявила наличие некоторых проблемных вопросов нормативного правового характера, оказывающих влияние на полноту уплаты таможенных пошлин и налогов в отношении ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС колесных транспортных средств. Также выявлены и другие нарушения.

Счетная палата РФ направит представление в Северо-Западное таможенное управление, письмо в правительство России, Минфин России и ФТС России. Отчет о результатах контрольного мероприятия направляется в палаты Федерального Собрания.