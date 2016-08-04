Витебск, Белоруссия, 4 августа, 2016, 15:36 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Витебскую область надо привести в порядок. Этого потребовал президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 августа в ходе посещения сельскохозяйственного производственного кооператива «Маяк Браславский» в Браславском районе», — сообщает пресс-служба президента страны.

Накануне, 3 августа Лукашенко облетел на вертолёте Минскую область, ознакомившись с ходом уборочной кампании, а также осмотрел некоторые поля Витебской области. Сегодня, 4 августа руководитель постсоветской республики продолжил инспекцию восточного региона, уделив внимание не только полям, но и предприятиям.

«Посмотрел — не впечатлен увиденным в Браславском районе. Богатой Витебская область не будет, если будем так работать», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба. Согласно официальному сообщению, он «подчеркнул, что ни в коем случае нельзя запускать территории, везде должен быть порядок».

«Основная цель моей поездки — не уборка», — сообщил президент, в советский период руководивший совхозом.

«Меня волнует другое, интересуют технологии», — сказал он, отметив необходимость «перестроить технологии под новые севообороты».

Он также предостерёг от «бездумного подхода» при принятии решений. «Если с головой работать — можно работать», — подчеркнул Лукашенко.

Он также посетил Браславский филиал ОАО «Глубокский молочно-консервный комбинат» и потребовал наращивать объемы выпуска мясомолочной продукции в Витебской области. Лукашенко также заслушал доклад о выполнении его поручений по восстановлению и модернизации предприятия с выводом на «эффективный уровень работы».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в Минске, выступая на «Всебелорусском народном собрании», Александр Лукашенко заявил: «Мы вложили за последние годы только по двум госпрограммам и модернизации села свыше $50 млрд». Обосновывая правильность таких вложений, он отметил: «Россия уже сегодня идёт по нашему пути».

Напомним, перекачка огромных по меркам постсоветской республики средств в аграрный сектор не решила хронических проблем белорусского села. Если с массовым ввозом дешёвого продовольствия из Евросоюза (прежде всего, Польши) архитекторы «рыночного социализма» справились административными мерами, то с миграцией населения в города они ничего сделать не смогли. Крайне низкие даже по белорусским меркам зарплаты в колхозах (сменивших вывески, но сохранивших сущность) лишь усугубляют ситуацию, которую оказалось невозможно улучшить ни воплощением хрущёвской идеи об «агрогородках», ни пафосом госагитпропа.