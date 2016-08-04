Тамбов, 4 августа, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин встретился с прибывшим в регион с рабочим визитом заместителем министра строительства и ЖКХ РФ, главным государственным жилищным инспектором Андреем Чибисом, ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации. Стороны обозначили круг актуальных вопросов в сфере ЖКХ, касающихся подготовки регионов к осенне-зимнему периоду 2016−2017 годов.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Тамбов. Северная часть города

Рабочая встреча состоялась перед совещанием с заместителями губернаторов Центрального федерального округа по подготовке регионов к осенне-зимнему периоду 2016−2017 годов, которое провел Андрей Чибис. Во второй половине дня он планирует посетить ряд объектов жилищно-коммунального хозяйства Тамбова.

Глава региона поблагодарил замминистра за то, что Тамбовщина выбрана в качестве места проведения окружного совещания по проблеме ЖКХ — теме, касающейся практически всех. Он подчеркнул, что сфера ЖКХ является ключевой в стратегии развития региона, поскольку это «самая социально чувствительная отрасль».

«Груз накопившихся проблем заставляет нас обращать на эту тему самое пристальное внимание, — сказал Александр Никитин. — Количество обращений в органы власти по этим вопросам просто зашкаливает. Это свидетельствует о том, что ЖКХ является самой проблемной стороной нашей жизни. И мы нацелены приложить максимум усилий, чтобы эти проблемы решить».

Андрей Чибис отметил, что в рамках стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства, которая утверждена на федеральном уровне, ЖКХ является одним из национальных приоритетов. По его словам, Тамбовской области «есть чем гордиться»: «Результаты, которые сегодня достигнуты не только в больших, но и в малых городах, заслуживают распространения в других территориях. Есть определенные проблемы с теплоснабжением, которые будут сегодня предметом нашего обсуждения. Общая цель, которую мы должны перед собой ставить — это превратить ЖКХ в удобную и надежную инфраструктуру, чтобы обеспечить людей качественными услугами по адекватной цене».

Андрей Чибис выразил надежду, что сегодняшнее совещание поможет найти решения многих проблем. «Чтобы потребители услуг ЖКХ почувствовали, что жилищно-коммунальное хозяйство — это не источник проблем, а тот источник тепла, который согревает, который так необходим всем нам холодной зимой», — сказал замминистра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон 2015−2016 годов оказался сложным для областного центра. Жители северной части Тамбова в буквальном смысле слова замерзали в своих квартирах. Причина тому — абсолютный износ сетей, принадлежащих ПАО «Квадра», которая с 1 января текущего года стала единой теплоснабжающей организацией Тамбова. Глава администрации области Александр Никитин поставил задачу кардинально изменить ситуацию в сфере теплоснабжения северной части города. После тщательно проведенного анализа ситуации был выработан комплексный подход к решению проблемы, запущен процесс перестройки системы.

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