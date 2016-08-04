Станица Северская, Краснодарский край, 4 августа, 2016, 15:33 — ИА Регнум. В Краснодарском крае рейсовый автобус попал в дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 4 августа, об аварии на федеральной трассе А-146 в Северском районе Кубани стало известно сегодня около 13:00.

23.мвд.рф Авария на трассе на Кубани

Предварительно известно, что виновником ДТП был 40-летний водитель иномарки. Он не справился с управлением своего автомобиля Hyundai, выехал на «встречку», где лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом сообщением «Выселовка-Тамань-Краснодар».

Удар оказался такой силы, что машину отбросило. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. А вот пассажиры и водитель автобуса отделались испугом. Никто из них не пострадал.

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Водители автобусов на Кубани стали на 60% чаще попадать в ДТП

В МВД уточнили, что на момент аварии в автобусе находился 41 человек, включая водителя. На месте происшествия работают дорожные полицейские. Они устанавливают всю картину случившегося.

Пассажиры автобуса продолжили свой путь в Краснодар. К месту назначения они отправились на попутном транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, крупная авария с участием туристического автобуса произошла накануне в Абхазии. Однако, без жертв и пострадавших не обошлось. В результате ДТП погиб мужчина, еще 18 человек пострадали. 16 из них, включая детей, были доставлены в Сочи. Здесь местные врачи окажут им необходимую медицинскую помощь.