Москва, 4 августа, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Украинская сторона вправе выбирать статус пониженных дипломатических отношений с Россией. Об этом 4 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это наш подход к нашим двусторонним отношениям. Вместе с тем, если украинская сторона принимает решение о понижении уровня наших дипотношений и считает целесообразным такой пониженный режим дипломатического общения, это выбор украинской стороны. Мы по-прежнему являемся сторонниками и предлагаем, чтобы все-таки посол России был в Киеве», — сказал Песков.

По его словам, все вопросы, связанные с назначением послов и дипломатическим отношениям в целом, «первое — решаются на основе обоюдного консенсуса, и второе — решаются в тишине».

При этом Песков отказался уточнять, будет ли предложена Киеву альтернатива на должность посла РФ вместо Михаила Бабича: «Нет, не мог бы уточнить. Некорректной также является постановка вопроса о том, что Бабичу отказали в агремане. Различные дипломатические процедуры предварительных согласований, которые, еще раз повторяю, выполняются в режиме тишины. Поэтому российская сторона и предлагала и по-прежнему предлагает известный вариант».

Напомним, накануне замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что в назначении посла РФ на Украине нет необходимости, поскольку на сегодняшний день на украинской территории присутствует временный поверенных в делах.

Отметим также, что в конце июля 2016 года президент РФ Владимир Путин освободил от должности посла РФ на Украине Михаила Зурабова. Многие политологи назвали этот шаг давно назревшим.

Михаил Бабич, которого называют главным кандидатом на должность посла РФ на Украине — полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе с 15 декабря 2011 года.