Калуга, 4 августа, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Сержант патрульно-постовой службы отдела МВД России по Боровскому району Калужской области Карина Василенко завоевала две серебряные медали на чемпионате Европы по универсальному бою среди мужчин и женщин в румынском городе Плоешти.

Серебряный призер Чемпионата Европы по универсальному бою 2016 года сержант полиции Карина Василенко

Как сообщили 4 августа корреспонденту ИА REGNUM в отделении информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, Карина Василенко с 6 лет связана со спортом. Поначалу она пробовала себя и в волейболе, и в баскетболе, и в силовом толкании ядра, но в результате сделала выбор в пользу смешанных боевых единоборств.

В 2013 году Карина Василенко поступила на службу в отдел внутренних дел по Боровскому району. После окончания Московского колледжа физической культуры и спорта, подала документы в Смоленскую академию физической культуры. В настоящее время сержант полиции Василенко постигает основы юриспруденции в Калужском филиале Московского государственного экономического института.

Карина Василенко выступает в универсальном бое. Это своеобразное двоеборье, которое начинается с полосы препятствий, где два соперника пытаются опередить друг друга, а заканчивается их противостоянием в ринге. Проводятся два раунда боев, и по каждому, как и по полосе, присуждается зачетное очко победителю. В полосу препятствий входят такие элементы, как змейка, высокий забор, бревно, высокий рукоход, стрельба из пневматического оружия, метание ножа, подъем по высокой наклонной сетке. Существуют два раздела — лайт и классика. Последний отличается лишь более жесткими правилами поединка, которые взяты из армейского рукопашного боя. Бойцы сражаются в шлемах и тонких перчатках, накладках на ноги и без защиты на корпус. Именно в этом виде боевых искусств Карина в составе российской сборной завоевала заветное серебро на Чемпионате Европы в Румынии. Стоит отметить, что сражалась девушка в обоих разделах — и в лайте, и в классике. Итог — две серебряные медали.

Карина Василенко является чемпионкой мира по универсальному бою, мастером спорта международного класса по универсальному бою и мастером спорта России по самбо, победителем и призером множества спортивных состязаний. Достигнуть таких высот титулованной спортсменке помогают скорее не технические условия, а личные качества: целеустремленность, дисциплинированность, умение преодолевать трудности. Все эти качества помогают ей также в полицейской службе.