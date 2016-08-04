Великий Новгород, 4 августа, 2016, 15:30 — ИА Регнум. «Есть экономическая, политическая, социальная целесообразность укрупнения регионов, но у нас многонациональная, многоконфессиональная страна, поэтому здесь нельзя ломать ситуацию через колено», — заявил член Совета Федерации от Новгородской области Александр Коровников на пресс-клубе в Новгородском Союзе журналистов 3 августа. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сенатор уверен, что Новгородская область останется самостоятельным субъектом Российской Федерации.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Не ломай через колено!

При этом он не исключает, что можно обсуждать целесообразность объединения муниципальных районов, хотя вопрос спорный и неоднозначный. «В Новгородской области 22 муниципальных образования, область растянута. С экономической точки зрения, возможно, и стоит эту ситуацию посмотреть. Но это должен быть очень серьёзный экономический, финансовый анализ по каждому муниципальному образованию. И мы, может быть, ещё и не готовы, ведь каждый район Новгородской области самобытен», — отметил он.

Напомним, дискуссии об укрупнении регионов и, в частности, об объединении Новгородской области с соседними субъектами РФ возникали неоднократно за последние 10 лет. В апреле 2016 года о необходимости объединения ряда регионов России заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.