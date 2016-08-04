Пермь, 4 августа, 2016, 15:28 — ИА Регнум. В Перми впервые за последние 78 лет температура воздуха в начале августа превысила 31 градус по Цельсию. Днем 3 августа отмечена температура воздуха в +33,5 градусов по Цельсию, что на 1,6 градуса выше прежнего максимума для 3 августа, зафиксированного в 1938 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГИС-центре Пермского университета.

Ван Гог. Солнечный день

За последние три года 3 августа стало еще и самым жарким днем во всем году. Последний раз более высокая температура в городе отмечалась 22 июня 2013 года, и составила +34,3 градуса.

Отметим, что на территории Прикамья, даже в северных районах края, максимальная температура начала августа почти повсеместно превысила +30 градусов. Жарче всего было в городах Осе и Чернушке Пермского края. Здесь температура воздуха достигала +34,2 градусов по Цельсию.

Синоптики утверждают, что уже с 5 августа через регион ожидается прохождение холодного фронта. Сохраняется вероятность локальных ливневых дождей с грозами и градом.

Отметим, что аномально теплая погода в 2016 году уже фиксировалась в феврале. В Перми февраль 2016 года стал самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя температура составила — 3,6 градуса. За весь месяц температура в Перми ни разу не опустилась ниже — 15 градусов.

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