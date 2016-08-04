Калуга, 4 августа, 2016, 15:20 — ИА Регнум.



Пресс-служба городской Думы Калуги Глава городского самоуправления города Калуги Иванов Александр Георгиевич

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов сегодня, 4 августа, принял участие в совместном заседании Всероссийского совета местного самоуправлении и Общероссийского конгресса муниципальных образований.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, представители муниципального сообщества страны приняли участие в форуме «Местное самоуправление в Российском Федерации: основные итоги и задачи на перспективу». В работе форума участвовали заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, президент Общероссийского Конгресса муниципальных образований, председатель комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор Кидяев, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации Олег Бетин, а также представители органов государственной власти, главы муниципальных образований, руководители местных администраций, депутаты представительных органов местного самоуправления из Норильска, Калуги, Челябинской, Владимирской, Тверской и Архангельской областей.

На форуме обсуждались вопросы урбанистики, развития ТОС, патриотического воспитания, общественного контроля и оценки работы местных властей.

Глава Калуги Александр Иванов выступил с докладом, посвящённым развитию территориального общественного самоуправления и проекту комплексного благоустройства территории микрорайона на примере ТОС «Калуга-2», занявшей призовое место на всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик.

«Территориальная община «Калуга 2» — это своего рода визитная карточка, ведь именно сюда приезжают гости нашего города, — отметил в своём выступлении Александр Иванов, — За 8 лет существования ТОСа было немало сделано для благоустройства и создания комфортной среды проживания. С 2010 года и по настоящее время на территории ТОС произведено асфальтирование всех придомовых территорий, на привокзальной площади был создан благоустроенный сквер, ставший настоящей изюминкой микрорайона».

В докладе Александра Иванова. также была представлена история развития территориального общественного самоуправления в Калуге и основные достижения калужских ТОСов,

«С учетом мнения членов территориальных общин утверждается схема размещения нестационарных торговых объектов, рассматриваются вопросы реконструкции исторических мест Калуги, установки новых памятников на территории города и многие другие актуальные вопросы, — рассказал коллегам Александр Иванов, — на основании предложений жителей мы формируем народный бюджет, который трансформируется в план по благоустройству дворовых территорий, в этот план входят работы по асфальтированию, обустройству парковочных карманов, установке леерных ограждений, озеленению, установке детских и спортивных площадок, а также тренажерных комплексов».

Глава Калуги отметил, что развитие территориального общественного самоуправления позволило привлечь активных жителей города к решению вопросов местного значения, способствовало конструктивному диалогу власти и населения.

«В Калуге взаимодействие власти и народа объединено в четкую отлаженную систему, результат нашей совместной работы видят жители города. Мы намерены и в дальнейшем вести активную работу по всесторонней поддержке деятельности территориальных общин, надежного фундамента местного самоуправления», — подчеркнул Александр Иванов.