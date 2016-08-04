Чебоксары, 4 августа, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Внешнеторговый оборот Чувашии в I полугодии 2016 года составил $188,4 млн, что на 0,1% выше аналогичного прошлогоднего периода. В том числе экспорт возрос на 9,5% и достиг $75,4 млн, в то время как импорт упал на 5,3% и составил $113 млн. Сальдо торгового баланса отрицательное и составило $37,6 млн (преобладание импорта), сообщили ИА REGNUM в Чувашском таможенном посту.

Винсент Ван Гог. Вид на фабрики. 1887

По данным ведомства, на незначительное увеличение внешнеторгового оборота сказалось увеличение на 3,9% объемов импорта товаров химической промышленности (удобрения, органические химические соединения, изделия из резины). Доля данной номенклатурной позиции в общем объеме импорта составляет 62,7%. Объем экспорта машиностроительной продукции возрос на 9,6% (средства наземного транспорта, механические устройства), доля данной номенклатурной позиции в общем объеме экспорта составляет 27%.

Лидерами по увеличению экспортных поставок стали ООО «Комплектэнерго» (в 29 раз), ООО «ГК «Эстет» (в 11,5 раз), ООО «ТД «Электроприбор» (в 9,9 раза), ООО «ТД «Акконд» (в 3,8 раза). Значительное увеличили объём импорта АО «НПО «Каскад» (в 4 раза), ЗАО «Лента» (в 4 раза), ООО «Швейная фабрика «Пике» (в 3,6 раза), ЗАО «ВТФ «Текстильмаш» (в 2,9 раза).

При импорте ведущими торговыми партнерами предприятий и организаций Чувашии являлись Китай (37,3% от стоимостного объема импорта), Белоруссия (24%), Германия (9,7%), Италия (6,2%) и Великобритания (4,1%). При экспорте: Казахстан (36,6% от стоимостного объема экспорта), Беларусь (16,8%), Китай (6,5%), Молдавия (4,4%) и Украина (3,9%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году внешнеторговый оборот Чувашии составил $244,7 млн. Это на $90,1 млн меньше уровня 2014 года (на 26,9%).