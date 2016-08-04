Архангельск, 4 августа, 2016, 15:17 — ИА Регнум. В Архангельской области более 600 осужденным будут пересмотрены приговоры в связи с изменением федерального законодательства. Речь идет о смягчении наказаний по статьям «Побои» и «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Сергій Ткаченко Колючая проволока забора возле колонии

Как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УФСИН, из состава уголовно-наказуемых деяний они переведены в разряд административных правонарушений, а именно уголовную ответственность заменили штрафом. Новый закон частично декриминализует нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, а также невыплату алиментов, но только в том случае если указанные преступления небольшой и средней тяжести совершены впервые.

С учетом данных изменений 56 осужденных подлежат освобождению в результате декриминализации деяния, а к 576 отбывающим наказание должно быть применено смягчение наказания в результате переквалификации совершенного ими преступления.

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Кроме того, новый закон внес изменения в регулирование уголовной ответственности за хищение. Теперь оно признается мелким, если ущерб составляет не более 2500 рублей. Также увеличен минимальный размер значительного ущерба, нанесенного в результате имущественных преступлений, с 2 500 до 5 000 рублей.