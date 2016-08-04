Москва, 4 августа, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Глава столичного метрополитена Дмитрий Пегов опроверг сообщения об увеличении количества сбоев в работе подвижного состава. Как он заявил на пресс-конференции 4 августа, данные предположения являются слухами и не имеют никакого отношения к действительности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

mos.ru Дмитрий Пегов

По словам Пегова, в метро ведут регулярный мониторинг ситуации, и несмотря на то, что общий пробег вагонов за первую половину 2016 года увеличился на 12 млн км по сравнению к аналогичному периоду 2015 года, число неисправностей подвижного состава заметно снизилось.

«Совокупный пробег вагонов с начала 2016 года составил почти 420 млн км, при этом количество неисправностей оборудования подвижного состава за этот период по сравнению с аналогичным периодом 2015 года снижено на 15%, то есть на 80 случаев», — подчеркнул начальник метрополитена. Он также добавил, что на 118 случаев или 9,5% сократилось количество незапланированных высадок пассажиров.

Что касается заявлений о грядущем оздоровлении инфраструктуры метро и пассажирских сервисов, то в данный момент в метрополитене ведут переговоры со сторонними разработчиками по созданию приложений маршрутизаторов для мобильных устройств, которые позволят пассажирам подземки правильно выбирать маршруты своих поездок, отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последние жалобы на сбой в работе подземки поступили от пассажиров сегодня, 4 августа 2016 года. Москвичи заявили о проблемах в движении поездов между станциями столичного метро «Кунцевская» и «Крылатское». В метрополитене, в свою очередь, эту информацию не подтвердили. «Движение на всех линиях метрополитена осуществляется согласно графику», — сообщила пресс-служба подземки на официальной странице в Twitter