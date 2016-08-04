Астрахань, 4 августа, 2016, 15:14 — ИА Регнум. В Астрахани установлен монумент в память о персидском поэте, философе, учёном Омаре Хайяме. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 4 августа, торжественное открытие состоялось сегодня в студенческом сквере у Астраханского госуниверситета, напротив памятника туркменскому поэту Махтумкули Фраги, подаренного Астрахани Туркменистаном в 2009 году.

astrobl.ru Памятник Омару Хайяму в Астрахани

В церемонии приняли участие губернатор Астраханской области Александр Жилкин и генерал-губернатор иранской провинции Гилян Мохаммад Али Наджафи. Губернаторы возложили цветы к памятнику.

Скульптура, установленная на пьедестале, массой 1,5 тонны и высотой четыре метра 30 см, отлита в городе Екатеринбурге. Её автором стал челябинский скульптор Сергей Воробьёв. Процесс создания, по его словам, от момента задумки до воплощения занял около семи месяцев, претерпев пять эскизов.

Памятник Омару Хайяму, сооруженный на средства палаты промышленности, торговли, рудников и сельского хозяйства иранской провинции, с которой Астраханский регион связывают давние дружественные отношения и активные контакты в самых разных сферах, был передан Астрахани в дар от иранской провинции Гилян.

«Сегодня действительно знаменательное событие. Уверен, что памятник станет достойным символом добрых отношений Астраханской области и провинции Гилян», — сказал на торжественной церемонии губернатор Астраханской области.

Добавим, что астраханский монумент Омару Хайяму стал первым в России. Памятники поэту есть в Тегеране, Душанбе, Бухаресте и Ашхабаде.