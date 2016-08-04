Ярославль, 4 августа, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Перелет игроков ярославской футбольной команды «Шинник» на игру в Хабаровске оплатили болельщики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом клубе.

фото сайта shinnik.com

«В сложившейся труднейшей финансовой ситуации у футбольного клуба возникли серьезные проблемы с оплатой поездки команды на календарную игру Первенства ФНЛ в Хабаровск 21 августа на игру с местным клубом. В этой ситуации ФК «Шинник» обратился за помощью к своим верным болельщикам. Поклонники ярославской команды изыскали возможность, собрав необходимую сумму, оплатить для команды билеты на самолет на Дальний Восток и тем самым не допустить срыва матча», — такое сообщение появилось на официальном сайте ярославского «Шинника» 3 августа 2016 года.

Там же сказано, что клуб выражает искреннюю благодарность своим преданным болельщикам за оказанную помощь.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблемы у «Шинника» начались давно. Спортсмены регулярно жалуются на задержки с выплатами зарплаты, бытовые неудобства, связанные с хроническим недофинансированием. В 2016 году власти региона приняли закон, согласно которому спонсорская помощь клубу будет зачитываться в счет уплаты налога на имущество. Однако крупных спонсоров, способных решить проблемы клуба, так и не появилось.