Москва, 4 августа, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с 55-летием президенту США Бараку Обаме. Об этом 4 августа журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

kremlin.ru Владимир Путин и Барак Обама

«Да, президент направил поздравительную телеграмму», — сказал Песков.

Вместе с тем, он подчеркнул, что «телефонного разговора [двух президентов] пока в графике нет».

Напомним, Барак Обама родился 4 августа в городе Гонолулу. Свой 55-й день рождения Обама встретил за несколько месяцев до выборов нового американского лидера.