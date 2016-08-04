Ростов-на-Дону, 4 августа, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Гандбольная сборная России, в состав которой вошли ростовчанки, уже в ближайшие дни вступит в борьбу за медали Олимпиады-2016. В Рио-де-Жанейро подопечным Евгения Трефилова нужно успешно провести пять матчей, чтобы попасть в ¼ финала главных игр четырехлетия. Левый полусредний ГК «Ростов-Дон» и сборной России Анна Сень считает наиболее грозными соперниками команды Южной Кореи и Нидерландов. Об этом ИА REGNUM 4 августа сообщили в пресс-службе донского клуба.

vk.com/rostovhandball Ростовчанка Марина Судакова

Первым соперником россиянок в Рио станет сборная Южной Кореи. Матч состоится 6 августа. Затем 8 августа подопечные Евгения Трефилова встретятся с национальной командой Франции, 10 августа сразятся со сборной Швеции, 12 августа предстоит борьба с коллективом из Аргентины, а 14 августа — со сборной Нидерландов.

«Южная Корея — очень быстрая команда. Корейская гандбольная школа в принципе довольна сильная. Пожалуй, это один из самых серьезных соперников в нашей группе. Тяжело играть и со сборной Нидерландов, у них отлично поставлены броски», — сказала ростовчанка.

Добавим, что на 16 августа запланировано проведение ¼ финала, победителям которого 18 августа предстоят полуфинальные игры. Финал состоится 20 августа.

Напомним, что состав гандбольной сборной России усилили подопечные Яна Лесли. Это Владлена Бобровникова, Екатерина Ильина, Ксения Макеева, Майя Петрова, Анна Седойкина, Анна Сень и Марина Судакова (в запасе).

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