Радио REGNUM: первый выпуск за 4 августа
Москва, 4 августа, 2016, 15:04 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Рио-де-Жанейро встретил олимпийский огонь массовыми беспорядками
- По делу о коррупции в Международной федерации футбола возможны новые аресты
- Девятнадцатилетний юноша устроил резню в центре Лондона
- В Сирии гражданка России закрыла детей собой от попавшего в дом снаряда
- Китайская Народная Республика, Пакистан, Афганистан и Таджикистан создают коалицию против терроризма
- Президент России Владимир Путин станет главным гостем предстоящего саммита в Ханчжоу
- Федеральная служба государственной статистики поставила Камчатку во главе списка самых дорогих для жизни регионов
- Премьер-министр России Дмитрий Медведев посоветовал учителям за деньгами идти в бизнес. В социальных сетях отреагировали на предложение главы правительства.