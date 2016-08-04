Москва, 4 августа, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Ни президент РФ Владимир Путин, ни первые лица Кремля не поедут на открытие Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом 4 августа журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИА REGNUM Владимир Путин

«Я вам могу только сказать, что у президента нет в графике такой поездки, у главы администрации тоже нет в графике» — сказал Песков.

Вместе с тем, он отметил, что «за остальных, за правительство, не могу ответить, наверное, нужно адресовать вопрос правительству — просто не располагаю такой информацией».

Напомним, Олимпиада-2016 в Рио сопровождается громкими скандалами в отношении российских спортсменов, якобы применявших допинг. Всемирное антидопинговое агентство вынесло запрет на участие российских спортсменов в Олимпиаде, но оставила последнее слово за Международным олимпийским комитетом, который, в свою очередь, счёл необходимым для спортсменов пройти трёхступенчатый механизм принятия решений со стороны других организаций, в числе которых есть также и отдельные спортивные ассоциации.