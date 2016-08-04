Великий Новгород, 4 августа, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Мера пресечения в отношении бывшего главы Старорусского района Новгородской области Андрея Быкова пока не избрана. Об этом сегодня, 4 августа, корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель регионального следственного управления Следственного комитета России Анастасия Садриева.

vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

«Инкриминируемое ему преступление не является тяжким, поэтому вопрос о мере пресечения будет решать следователь», — сказала она, предположив, что это может быть подписка о невыезде.

Садриева также уточнила, что уголовное дело в отношении экс-главы района по ст. 289 УК РФ возбуждено 22 июля.

Пресс-секретарь губернатора Новгородской области Сергея Митина Елена Пилосова сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что Быков уволился с поста советника главы региона по собственному желанию 8 июля.

Напомним, именно 8 июля в правительстве Новгородской области, в том числе в кабинете Быкова, прошли следственные действия. Обыски проводились по более чем десяти адресам, в том числе в Санкт-Петербурге. Следователи связывали их с уголовным делом в отношении бывшего главы Шимского района Новгородской области Михаила Некипелова.

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Уголовное преследование Андрея Быкова, как ранее сообщало ИА REGNUM, связано со строительством в регионе высокоскоростной магистрали М-11. По версии следствия, он «принимал незаконное участие в руководстве и управлении организации ООО «Тарла», осуществляющей добычу песка» для строительства трассы. В комментариях газете «Новгород» Быков назвал происходящее «бредом». «Пусть доказывают в суде», — заявил он.

Андрей Быков, руководивший Старорусским районом Новгородской области с 2009 года и повторно победивший на выборах в 2014 году, в конце мая досрочно подал в отставку. С 1 июня он работал на посту советника губернатора Новгородской области по инвестициям.