Москва, 4 августа, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин освободил Михаила Зурабова от должности спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Украиной. Соответствующий указ опубликован 4 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

kremlin.ru Михаил Зурабов (в центре) на заседании Российско-Украинской межгосударственной комиссии

«Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 2 августа 2012 г. №1111 «О специальном представителе Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Украиной», — говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, в конце июля 2016 года президент РФ Владимир Путин освободил от должности посла РФ на Украине Михаила Зурабова. Многие политологи назвали этот шаг давно назревшим.

Отметим также, что Михаил Бабич, которого называют главным кандидатом на должность посла РФ на Украине, является полномочным представителем президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе с 15 декабря 2011 года.

Накануне в МИД Украины заявили, что не дадут агреман на назначение Бабича послом РФ.