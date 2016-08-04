Архангельск, 4 августа, 2016, 14:50 — ИА Регнум. 16 художников из Архангельской и Мурманской областей начали работы по разрисовке бетонной части набережной Северной Двины в Архангельске. Все эскизы согласованы и прошли общественное обсуждение. Одно из основных требований к эскизам — реалистичность, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Резвая

По информации начальника отдела по делам молодежи управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию правительства Архангельской области Юрия Марича, запланированное 500-метровое граффити будет оформлено в стиле картинной галереи. Задана тема: «Архангельск — город четырех веков». Будут изображены отдельные исторические эпизоды. Это образы поморов, Ломоносова, персонажи сказок Писахова, пионерия, комсомол, послевоенный период, стройотрядовское движение и многое другое. Длина одного рисунка примерно 30 метров.

«Художники работают на добровольных началах. Работу по подготовке стен для нанесения рисунков осуществляют волонтеры областного Дома молодежи. Проект реализуется при поддержке Российского военно-исторического общества, в частности, архангельское региональное отделение, которое откликнулось на инициативу молодых людей из архангельского движения «Яркий город». На реализацию проекта предусмотрено около 600 тысяч рублей. Все работы будут покрыты специальным антивандальным покрытием. Срок службы картин — более 15 лет», — сказал Юрий Марич.

«История Архангельска не закончится этим граффити, поэтому для будущего всегда оставлено место. Архангельская область — это тот регион, где добывают алмазы, развивается производство. Работа в этом направлении будет продолжена на грантовой основе. Местная власть заинтересована в облагораживании набережной и положительно к этому относится», — сказал Юрий Марич.

Картинная галерея будет радовать глаз горожан не только летом, но и зимой, так как этот участок набережной — излюбленное место тренировок лыжников. Все работы планируют завершить к началу праздничных мероприятий, приуроченных к юбилею «Дервиша». Три лучшие работы будут отмечены ценными призами от правительства области, администрации Архангельска и регионального отделения РВИО.