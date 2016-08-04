Чебоксары, 4 августа, 2016, 14:49 — ИА Регнум. В Чувашии на выборах в Госсовет республики планируют участвовать девять партий — в настоящее время идёт период регистрации, который завершится 7 августа. Свои списки представили парламентские партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. Также документы в Центризбирком Чувашии подали «Патриоты России», «Яблоко», «Партия роста», «Партия пенсионеров за справедливость», «Гражданская платформа». Что касается одномандатных округов, то на 22 округа выдвинуто около 180 кандидатов, из них 145 — от партий, 35 — в порядке самовыдвижения. В настоящее время зарегистрирован 51 кандидат, из них 10 самовыдвиженцев, сообщили ИА REGNUM в Центризбиркоме Чувашии.

cap.ru Партии собрались за «круглым столом» в ЦИК Чувашии

На выборах в Госсовет Чувашии от сбора подписей, помимо парламентских партий, освобождены также «Яблоко» и «Коммунисты России», при этом «коммунисты» в этом году не подали списки для участия в выборах. Из парламентских партий по единому избирательному округу максимально возможное число кандидатов выдвинула «Единая Россия» — 69. В КПРФ — 63 «списочника», у справороссов — 51, у ЛДПР — 46.

В одномандатных округах выдвинуто порядка 180 кандидатов, в каждом из них — от 6 до 12 кандидатов, то есть в случае регистрации всех претендентов конкуренция может составить 8 человек на один депутатский мандат. В настоящее время успешно прошёл регистрацию 51 одномандатник, в том числе 41 — от партий и 10 самовыдвиженцев. Период регистрации завершится 7 августа, тогда можно будет говорить об окончательном составе кандидатов.

«Единая Россия»

«Единая Россия» по единому избирательному округу представила максимально возможное число кандидатов — 69. Общереспубликанскую часть списка возглавляет руководитель Чувашии Михаил Игнатьев, вторым номером идёт директор чебоксарской гимназии №5 Инна Исаева. Третьи номером выдвинут депутат Госсовета, главный врач Федерального центра травматологии Николай Николаев. Отметим, что Николаев также баллотируется и по одномандатному округу. Привилегию выдвинуться одновременно и по одномандатному округу, и в региональной группе партсписка получил также депутат Госсовета Андрей Углов.

В семи региональных группах списки кандидатов возглавляют действующие депутаты, при этом в Шумерлинской группе первым номером заявлен экс-справоросс Леонид Лукин. В Моргаушской региональной группе первым номером идёт сенатор от Чувашии Вадим Николаев, вторым номером — депутат Госсовета Николай Угаслов. В списке также есть члены Кабинета министров Чувашии: в Чебоксарской региональной группе первым и вторым номером выдвинуты соответственно глава Госслужбы по тарифам Альбина Егорова и министр информационной политики Александр Иванов, список кандидатов в Винокуровской группе возглавила глава Минздрава Алла Самойлова. В Приволжской региональной группе на третьей позиции — экс-глава Минздравсоцразвития Венера Муллина.

Что касается одномандатных округов, то в 14-и округах из 22-х единороссы выдвинули действующих депутатов. Спикер Госсовета Юрий Попов будет участвовать на выборах по Комсомольскому округу, его заместитель и глава чувашских единороссов Николай Малов баллотируется в Ядринском районе, вице-спикер Олег Мешков — в Батыревском районе.

Отметим, что в трёх одномандатных округах выдвинуты кандидаты, занявшие второе место по итогам праймериз. В Заводском округе вместо набравшей наибольшее число голосов главврача второй горбольницы Лидии Веденеевой (30,46%) выдвинут депутат Госсовета Олег Таланов, который получил на праймериз 27,72% голосов. В Винокуровском округе будет баллотироваться депутат Госсовета Владимир Михайлов, который на предварительном голосовании уступил первенство главе Минздрава Алле Самойловой (51% и 46,09% соответственно). Напомним, ранее Михайлов покинул фракцию справороссов, но в «Единую Россию» не вступил, ограничившись привычным для него статусом сторонника партии: на предыдущих выборах он был сторонником партии «Справедливой России». В южном округе выдвинут главный почтовик Чувашии Владимир Тимофеев, который на праймериз набрал 47,88% голосов и уступил лидерство главврачу республиканской офтальмологической больницы Дмитрию Арсютову (51,79%). Отметим, впрочем, что лидеры предварительного голосования в данных округах возглавили списки в региональных группах.

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Из действующих депутатов в одномандатных округах представлены Кияметдин Мифтахутдинов, Сергей Михеев, Валерий Иванов, Олег Дельман, Николай Николаев, Андрей Углов, Елена Бадаева, Валерий Филимонов, Николай Ефремов. Что касается чиновников (бывших и действующих), то на выборах в одномандатных округах заявлены глава Минприроды Чувашии Сергей Павлов, детский омбудсмен республики Вячеслав Рафинова, экс-главы Минспорта и Минсельхоза Чувашии Сергей Мельников и Александр Федотов.

Наличие судимости выдвинутых кандидатов по партсписку не указано.

«Справедливая Россия»

У справороссов по единому избирательную округу представлен 51 кандидат, из них семь человек имеют погашенную судимость, указано в документе. В общереспубликанскую часть списка вошли члены фракции в Госсовете Чувашии, которые также будут баллотироваться и по одномандатным округам: прошлогодний кандидат на пост главы Чувашии Олег Николаев, лидер фракции Игорь Моляков и Сергей Семенов.

Среди одномандатников можно выделить сменившего политический окрас члена фракции КПРФ в Госсовете Виктора Ильина, депутата горсобрания Чебоксар Алексея Никитина и экс-депутата горсобрания Чебоксар Евгения Горбунова, который в прошлом году был в числе кандидатов на пост главы Чувашии, но не смог собрать необходимое число подписей. Отметим, что среди выдвиженцев — несколько Сергеев Семёновых и Моляковых.

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КПРФ

Коммунистическая партия РФ первой из парламентских партий подала свои списки в ЦИК Чувашии. По единому избирательному округу заверен список из 63 кандидатов, определены претенденты по всем одномандатным округам. Пятеро кандидатов были отозваны. Как ранее сообщало ИА REGNUM, общереспубликанскую часть списка возглавил депутат Госдумы и руководитель реготделения Валентин Шурчанов. За ним идёт депутат Госсовета, директор завода «Энергозапчасть» Юрий Шлепнев, который на прошлых выборах выдвигался от ЛДПР и получил депутатский мандат по партсписку. В региональных группах первыми номерами заявлены, как правило, первые секретари муниципальных отделений и многочисленные помощники Шурчанова. Также в числе кандидатов — депутат Госсовета Чувашии Игорь Нарышкин, помощник и сын лидер чувашских коммунистов, депутат горсобрания Чебоксар Алексей Шурчанов, бывший единоросс и пиар-ответственный чувашских коммунистов Григорий Данилов. Также в партсписок КПРФ вошли трое ранее судимых.

ЛДПР

В список либерал-демократов по единому избирательную округу вошли 46 кандидатов во главе с лидером партии Владимиром Жириновским и руководителем регионального отделения партии Сергеем Белобаевым. В отличие от кандидатов других политических объединений, все «списочники» ЛДПР являются членами партии. Первые номера региональных групп, как правило, выдвинуты одновременно и по одномандатным округам. Из одномандатников, помимо Белобаева, относительно известен на политическом поле депутат горсобрания Чебоксар Константин Степанов.

Всё смешалось

В нынешнем созыве Госсовета развалились фракции всех оппозиционных парий. Четырёхчленная фракция КПРФ была обезглавлена после ухода Дмитрия Евсеева, который публично сдал партийный билет, мотивировав это тем, что реском превратился в «семейный бизнес» Шурчановых. Стал беспартийным и коммунист Виктор Ильин, который в предыдущий созыв возглавлял фракцию, а в этом году связав свои политические надежды со «Справедливой Россией». Оскудела и пятичленная фракция Справедливой России»: Владимир Михайлов и Леонид Лукин нынче баллотируются от «Единой России». Ряды ЛДПР и вовсе опустели: лидер фракции Андрей Кулагин ушёл из партии при невнятных обстоятельствах и сейчас идёт от «Патриотов России», а его соратника Юрия Шлепнёва на нынешних выборах приняло КПРФ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Чувашию, кроме думских выборов, ждут выборы в Госсовет республики.