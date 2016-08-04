Москва, 4 августа, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 4 августа, заявил, что до конца года в российской столице будет построено свыше трёх миллионов квадратных метров жилья, сообщили в пресс-службе московской мэрии.

stroi.mos.ru Новый жилой комплекс в Москве

Собянин сделал своё заявление в ходе осмотра возведённого недавно квартала в районе Северный. При этом мэр Москвы привёл слова президента России Владимира Путина, назвавшего жилищное строительство одним из важнейших национальных проектов страны.

«И для Москвы это также является приоритетом. К сожалению, обеспеченность жильём в Москве не самая высокая», — сказал Собянин.

При этом, отметил московский мэр, кроме строительства самих жилищных объектов приходится брать в расчёт ряд параметров — прежде всего, качество. Также необходимо помнить и о благоустройстве жилых домов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 августа в Мосгосстройнадзоре сообщили, что строительство комплекса общежитий с реконструкцией существующих зданий для МГТУ им. Н.Э. Баумана получило одобрение. Для временного проживания студентов будет построено два корпуса общей площадью 14,8 тысяч квадратных метров.