Найроби, 4 августа, 2016, 14:42 — ИА Регнум. Еще 28 учеников школ Найроби и окрестностей стали инициаторами поджогов учебных заведений и общежитий, сообщает кенийская газета TaifaLeo.

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Общий ущерб от этих инцидентов составил 5,4 млн кенийских шиллингов (53 264 USD). 28 подозреваемых попали под суд, где уже решается судьба 117 студентов, обвиняемых в поджогах школ и домов для учеников и преподавателей при помощи серы.

Главный судья Кериако Тобико сказал: «Это серьезные преступные деяния и виновные должны быть строго наказаны, чтобы это стало уроком для тех, кто думает к ним присоединиться».

Адвокат студентов запросил у суда выпустить их под залог, объясняя это тем, что некоторые ученики в скором времени должны будут сдавать общий национальный тест и им требуется подготовка.

Просьба была принята и студенты отпущены под залог в 200 тыс. кенийских шиллингов. Родителям было поручено подписать соответствующие документы. Слушание должно пройти в сентябре 2016 года.