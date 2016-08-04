Лондон, 4 августа, 2016, 14:42 — ИА Регнум. В Великобритании впервые за семь лет снижена базовая процентная ставка: она составила 0,25% годовых, уменьшившись в два раза, говорится в сообщении Банка Англии.

rongfx.com Фунт Стерлингов

Ставка снижена до рекордно низкого за 322 года значения с целью стимулировать развитие экономики Великобритании, которой угрожают последствия выхода страны из Евросоюза.

За решение единогласно проголосовали все девять членов Комитета по монетарной политике Банка Англии.

Кроме того, регулятор увеличил лимит средств, на которые он может выкупать активы — на €60 млрд, до €435 млрд. Ранее Банк Англии снизил процентную ставку вдвое на пике кризиса, в марте 2009 года.