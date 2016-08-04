Ярославль, 4 августа, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Выходец из органов прокуратуры Ярославской области Андрей Фомин приступил к исполнению обязанностей прокурора Крыма. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

ИА REGNUM

Андрей Фомин сменил на этом посту Наталью Поклонскую, получившую широкую известность за внешнее сходство с героями анимэ. Фомин работал в Ярославле до 2014 года и только потом перебрался в Крым.

По данным ИА REGNUM, сначала он много лет возглавлял прокуратуру Фрунзенского района Ярославля, а с 2010 года стал заместителем прокурора области. Одним из последних громких уголовных дел, к которому Фомин имел отношение, было дело экс-директора департамента строительства мэрии Ярославля Владимира Евдокимова, осужденного в результате за получение взятки. Евдокимов был назначен на эту должность мэром Ярославля Евгением Урлашовым.

Вместе с Фоминым, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в Крыму теперь работают еще несколько его ярославских коллег. В частности, бывший Заволжский прокурор Андрей Травкин. Теперь он прокурор Керчи. Помощник Красноперекопского прокурора Ярославля Александр Спицын стал старшим помощником прокурора Севастополя, где отвечает за надзор за соблюдением федерального законодательства, противодействие терроризму и экстремизму.

Главой Крымского управления Следственного комитета работает Михаил Назаров — бывший прокурор Рыбинска Ярославской области.