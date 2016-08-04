Москва, 4 августа, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Общегородская акция «Ночь кино» пройдет в Москве 27 августа 2016-го и будет посвящена Дню российского кино, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе департамента культуры столицы. В программу акции вошли кинопоказы, концерты, мастер-классы, лекции, премьеры, творческие встречи с главными людьми кино, тематические экскурсии по городу, а также пробы для тех, кто только начинает свой путь в кинематографе.

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Центральной площадкой акции станет Театральная площадь, где установят импровизированный киноконцертный зал под открытым небом со сценой и светодиодным экраном.

Днем на площади покажут полнометражный мультфильм для детей и военный фильм «Батальон», а также пригласят на симфонический концерт, где прозвучат мелодии из известных кинофильмов.

Вечером пройдет музыкальный концерт с участием звезд российского кино.

В течение дня в парках столицы пройдут встречи с известными режиссерами и продюсерами, лекции, мастер-классы, организуют показы фильмов в необычных форматах.

К «Ночи кино» готовятся и кинотеатры Москвы. «Октябрь» представит премьеру фильма о жизни великого композитора «Прокофьев: Во время пути», в создании которой приняли участие Константин Хабенский, Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Анна Матисон и оркестр Мариинского театра.

В кинотеатре «Космос» ночью 26 и 27 августа можно будет увидеть все 12 эпизодов сериала «Оттепель». В кинотеатре «Звезда» — картину «Весна» 1947 года, где одну из ролей сыграла Фаина Раневская. 27 августа исполнится ровно 120 лет со дня ее рождения. В честь этого события в холле кинотеатра пройдет выставка, посвященная легендарной советской актрисе.

В свою очередь, Музей Москвы подготовит экскурсии по кинорайонам старой Москвы, где снимались сцены из советских фильмов «Покровские ворота», «Усатый нянь», «Москва слезам не верит» и другие.

Напомним, посетить мероприятия «Ночи кино» можно бесплатно, по предварительной регистрации на официальном сайте акции.