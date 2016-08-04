Пермь, 4 августа, 2016, 14:40 — ИА Регнум. В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летней руководительницы одного из кредитных союзов. Женщина обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

kloxklox com Неустойчивая пирамида

По версии следствия, фигурантка уголовного дела, используя служебное положение и в целях личного обогащения, организовала деятельность союза по принципу финансовой пирамиды. В результате противоправных действий в период с июля 2002 по январь 2010 года совершено хищение денежных средств 1043 пайщиков. Причинённый материальный ущерб превысил 194 миллиона рублей.

Объём уголовного дела составил 160 томов. Расследование продолжалось более шести лет. За это время следствием проведено свыше десяти бухгалтерских экспертиз, изучено большое количество документов.

«Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — заявили в пресс-службе.

Отметим, что по итогам 2015 года потерпевшими от финансовых пирамид в Прикамье признано свыше 8 тыс. граждан. Сумма причиненного ущерба составляла более 1,5 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Пермском крае уже вынесен один один обвинительный приговор в отношении создателя финансовой пирамиды. В апреле Чайковский городской суд Пермского края вынес приговор по уголовному дело руководителя ООО «Капитал Сервис» Алексея Панькова. Присвоив 3,7 млн рублей пайщиков, пермяк получил шесть лет колонии и штраф в 110 тыс. рублей.

Подчеркнем, что самым крупным уголовным делом по созданию финансовой пирамиды стало уголовное дело в отношении руководителей кредитно-потребительского кооператива «Оберегъ». Более 3 тысяч потерпевших ожидают решения суда, который начался еще в 2015 году. Общий ущерб пайщиков составил 434 млн рублей. Продолжительность процесса объясняется тем, что все материалы уголовного дела составили 397 томов.

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