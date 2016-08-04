В Казахстане женщине дали три года за лжедонос о теракте
Астана, 4 августа, 2016, 14:38 — ИА Регнум. В казахстанском городе Актюбинск (Актобе) завершился судебный процесс по делу о ложном сообщении об акте терроризма. Как сообщает пресс-служба Актюбинского областного суда, на скамье подсудимых оказалась женщина, которая сообщила в полицию о готовящемся в городе теракте.
«Судом установлено, что
В нем также отмечается, что суд при вынесении решения учел чистосердечное раскаяние обвиняемой, отсутствие у нее судимости и возмещение причиненного материального ущерба и назначил ей мягкое наказание — 3 года в исправительной колонии общего режима.
Следует отметить, что, по статье 273 Уголовного кодекса Казахстана за подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
В Актюбинске, равно как и по всему Казахстану, на сегодняшний день действует «желтый» (умеренный) уровень террористической опасности, введенный после теракта, который произошел два месяца назад, 5 июня (всего за неделю до розыгрыша).
Тогда в Актюбинске группа радикальных экстремистов напала на оружейные магазины «Паллада» и «Пантера» и ограбила их. После этого террористы совершили нападение на воинскую часть Национальной гвардии Казахстана. В результате теракта погибли семь человек, еще 23 получили ранения различной степени тяжести.