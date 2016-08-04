Астана, 4 августа, 2016, 14:38 — ИА Регнум. В казахстанском городе Актюбинск (Актобе) завершился судебный процесс по делу о ложном сообщении об акте терроризма. Как сообщает пресс-служба Актюбинского областного суда, на скамье подсудимых оказалась женщина, которая сообщила в полицию о готовящемся в городе теракте.

pixabay.com В тюрьме

«Судом установлено, что 11.06.2016 гражданка К., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь у себя дома, со своего сотового телефона позвонила на номер «102» в Центр оперативного управления Департамента внутренних дел Актюбинской области, заведомо ложно сообщила о том, что в доме, находящемся по ул. Каргалинская, готовится теракт. В связи с этим на место происшествия прибыли автомашины ДВД Актюбинской области, департамента Комитета национальной безопасности по Актюбинской области. В результате заведомо ложного сообщения гражданкой К. об акте терроризма ДВД Актюбинской области был причинен материальный ущерб на сумму 80 430 тенге (16 068 руб.), Департаменту КНБ по Актюбинской области — на сумму 15 621 тенге (3124 руб.)», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

В нем также отмечается, что суд при вынесении решения учел чистосердечное раскаяние обвиняемой, отсутствие у нее судимости и возмещение причиненного материального ущерба и назначил ей мягкое наказание — 3 года в исправительной колонии общего режима.

Следует отметить, что, по статье 273 Уголовного кодекса Казахстана за подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

В Актюбинске, равно как и по всему Казахстану, на сегодняшний день действует «желтый» (умеренный) уровень террористической опасности, введенный после теракта, который произошел два месяца назад, 5 июня (всего за неделю до розыгрыша).

Тогда в Актюбинске группа радикальных экстремистов напала на оружейные магазины «Паллада» и «Пантера» и ограбила их. После этого террористы совершили нападение на воинскую часть Национальной гвардии Казахстана. В результате теракта погибли семь человек, еще 23 получили ранения различной степени тяжести.