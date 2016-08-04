Рига, 4 августа, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Член правления Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Катрина Зариня заявила, что минимальную зарплату в Латвии можно поднимать только при условии, что экономика начнет расти, сообщает LETA.

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«В настоящее время, к сожалению, ничто не свидетельствует о том, что в Латвии происходит экономическое развитие. Вот и Министерство финансов снизило прогноз роста ВВП на 2017 год, поэтому сложно понять, почему в министерствах финансов и благосостояния оценивают предложение повысить минимальную зарплату», — сообщила Зариня журналистам.

Также Катрина Зариня добавила, что министрам необходимо считаться с тем, что повышение минимальной зарплаты означает и дополнительное налоговое бремя для предпринимателей и дополнительные расходы из госбюджета в будущем, например, на выплату пособий по безработице и нетрудоспособности.

«Стремительное повышение минимальной зарплаты снижает конкурентоспособность латвийских предпринимателей на внешних рынках, что может сказаться на показателях экспорта. Кроме того, следует учитывать, что повышение минимальной зарплаты и ее выравнивание со средним размером зарплаты в некоторых регионах и отраслях народного хозяйства может привести к повышению доли теневой экономики, снижению занятости и экономической активности, что в совокупности лишь замедляет экономическое развитие», — сказала представитель ЛТПП.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 3 августа на заседании бюджетно-финансовой комиссии Сейма директор департамента анализа народного хозяйства Министерства финансов Инта Васараудзе заявила, что минимальную зарплату в стране было бы разумно повысить на 10 евро. Также министр благосостояния Янис Рейрс ранее заявлял, что в Латвии самая маленькая минимальная зарплата среди стран Прибалтики — 370 евро в месяц, поэтому министерство считает, что эту сумму необходимо поднять до 400−410 евро. В свою очередь, по итогам опроса, проведенного латвийским изданием «Dienas Bizness», местные предприниматели полагают, что такой шаг приведет к падению качества труда — они уверены, что без сопутствующего повышения производительности труда, увеличивать оклады работникам нельзя. В результате этого, предприятия станут менее конкурентоспособными, полагают бизнесмены.

Напомним, предприниматели Латвии негативно оценивают ситуацию в стране, особенно это касается налоговых ставок, сумм и порядка уплаты. Таким образом, «очень плохо» оценивают налоговую политику Латвии 24% предпринимателей, а еще 48% —скорее плохо, только 0,2% респондентов, считают налоговую политику в Латвии хорошей.

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