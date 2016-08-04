В Ялте пожарные будут следить за лесом через камеры видеонаблюдения
Симферополь, 4 августа, 2016, 14:24 — ИА Регнум. В Ялте пожарные намерены установить камеры видеонаблюдения на нескольких лесных участках, чтобы оперативно выезжать на лесные пожары. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Ялты, о запланированной покупке камер на совещании в ГБУ РК «Ялтинский горно-лесной природный заповедник» сообщил заместитель начальника управления гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики терроризма администрации Ялты Андрей Гриб.
«В текущем году планируется установка восьми видеокамер «Робот» по интеграции в систему «Безопасный город» для оперативного реагирования при возникновении лесных пожаров по Ялтинскому региону», — сообщил Гриб.
Кроме того, в 2015 году ялтинские пожарные получили 80 ранцев и 45 раций, создали не менее 100 литров запаса горюче-смазочных материалов на каждую пожарную машину.
«Мы готовы в любую минуту предотвратить возгорание или его ликвидировать, ведь лес — это богатство нашего региона», — отметил первый заместитель директора ГБУ РК «Ялтинский горно-лесной природный заповедник» Александр Чернышов.
В лесах Южного берега Крыма сохраняется высокая пожароопасность. 3 августа пожарные потушили «возгорание лесной подстилки» в районе ущелья Уч-Кош на территории Ялтинского горно-лесного заповедника. С пожаром боролись с 2:25 ночи. «В 6 часов утра совместными усилиями удалось взять пожар в кольцо, то есть его локализовать на площади одного гектара и ликвидировать угрозу распространения на лесной массив и населенный пункт», — сообщили в пресс-службе МЧС.