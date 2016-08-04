Симферополь, 4 августа, 2016, 14:24 — ИА Регнум. В Ялте пожарные намерены установить камеры видеонаблюдения на нескольких лесных участках, чтобы оперативно выезжать на лесные пожары. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Ялты, о запланированной покупке камер на совещании в ГБУ РК «Ялтинский горно-лесной природный заповедник» сообщил заместитель начальника управления гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики терроризма администрации Ялты Андрей Гриб.

alex alex Камера видеонаблюдения

«В текущем году планируется установка восьми видеокамер «Робот» по интеграции в систему «Безопасный город» для оперативного реагирования при возникновении лесных пожаров по Ялтинскому региону», — сообщил Гриб.

Кроме того, в 2015 году ялтинские пожарные получили 80 ранцев и 45 раций, создали не менее 100 литров запаса горюче-смазочных материалов на каждую пожарную машину.

«Мы готовы в любую минуту предотвратить возгорание или его ликвидировать, ведь лес — это богатство нашего региона», — отметил первый заместитель директора ГБУ РК «Ялтинский горно-лесной природный заповедник» Александр Чернышов.

В лесах Южного берега Крыма сохраняется высокая пожароопасность. 3 августа пожарные потушили «возгорание лесной подстилки» в районе ущелья Уч-Кош на территории Ялтинского горно-лесного заповедника. С пожаром боролись с 2:25 ночи. «В 6 часов утра совместными усилиями удалось взять пожар в кольцо, то есть его локализовать на площади одного гектара и ликвидировать угрозу распространения на лесной массив и населенный пункт», — сообщили в пресс-службе МЧС.