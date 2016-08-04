Москва, 4 августа, 2016, 14:30 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2016 года на территории России официальными дилерами Bentley было продано 153 автомобиля, что на 48,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «АВТОСТАТ».

pixabay.com Эмблема Bentley

Самым востребованным автомобилем Bentley в России в 2016 году стал вседорожник Bentayga, хотя он и появился на рынке только в апреле этого года. С апреля по июнь в России было реализовано 62 таких машин, что составляет 41% от всех продаж Bentley в РФ. Не меньшей популярностью у отечественных любителей люксовых машин пользуется Continental GT, за полгода продано 55 автомобиля.

По регионам роскошные автомобили распределились так: 104 машины Bentley были продано на рынке Москвы, восемь — в Московской области, 14 единиц в Санкт-Петербурге. В Краснодарском крае продано девять машин люксового бренда. В Свердловской и Калининградской областях, а также в Красноярском крае реализовано по три Bentley, в Ставропольском крае — два.

Напомним, российский рынок новых легковых автомобилей продолжает демонстрировать падение спроса, превышающее 40% за год.