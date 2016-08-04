Лозанна, Швейцария, 4 августа, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) допустила весь состав сборной РФ на летние Олимпийские игры-2016, которые пройдут с 5 по 21 августа в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщается в четверг, 4 августа, на официальном сайте организации.

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Таким образом, список из 11 боксеров сборной России, ранее получивших олимпийские лицензии, официально утвержден.

В списке значатся: Артём Чеботарёв, Анастасия Белякова, Василий Егоров, Миша Алоян, Адлан Абдурашидов, Владимир Никитин, Виталий Дунайцев, Андрей Замковой, Ярослава Якушина, Пётр Хамуков, Евгений Тищенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции заявил, что для участия в летних Играх в Рио-де-Жанейро спортсмены сборной России должны пройти трехступенчатый фильтр допуска.

«Решение МОК об участии спортсменов РФ в Олимпиаде в Рио — трехшаговая процедура, которую исполком утвердил на телефонной конференции», — сказал тогда Бах.

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