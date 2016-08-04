Санкт-Петербург, 4 августа, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Пожар на территории промышленной зоны в Санкт-Петербурге, начавшийся сегодня в Московском районе города, локализован, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Санкт-Петербургу.

Ефим Волков. Пожар. 1905

«В 13:00 пожар по адресу: Московский район, ул. Киевская, д.32 локализован, ранг пожара снижен до №2», — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время на месте ЧП идут работы по проливке и демонтажу сгоревших конструкций. О пострадавших в ходе пожара сведения не поступали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сообщение о пожаре на Киевской улице, д.32 в Санкт-Петербурге поступило 4 августа в 12:05 мск. Возгорание произошло в здании заводского склада в районе железнодорожной станции «Боровая». Сначала пожару был присвоен ранг № 2, а затем повышен до № 3 — из-за угрозы распространения огня.

Пламя распространилось на девятиметровую высоту. Сотрудники расположенных рядом складов были эвакуированы.