Киев, 4 августа, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Украина и Малайзия могут значительно увеличить торговый оборот. Об этом сегодня, 4 августа, на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко заявил глава правительства Малайзии Наджиб Тун Разак, передает ИА REGNUM.

president.gov.ua Наджиб Тун Разак и Пётр Порошенко

«Я рад поздравить президента Порошенко с проведением важных реформ, которые проходят на Украине. Они делают страну более привлекательной для иностранных инвесторов. Также они укрепляют на Украине много институтов. На сегодняшней встрече мы отметили, что объем торговли между нашими двумя странами можно увеличить, и значительно увеличить, поскольку потенциал и объем наших экономик способствуют этому. Мы также обсудили возможности участия малайзийских компаний в новой волне приватизации. Господин президент Порошенко хочет сделать это для своей страны. Мы соглашаемся с тем, что есть возможности для того, чтобы малайзийские компании приняли участие в управлении железными дорогами и портами. Также это касается энергетических компаний и жилищно-коммунального комплекса», — сказал Разак.

Он сообщил, что в ближайшее время заработает украинско-малайзийская торговая комиссия, которая будет заниматься вопросами приватизации. «Мы согласились создать совместную торговую комиссию. Она проведет встречу для определения возможностей и допуска малайзийских компаний к приватизационным проектам в Украине. Мы также обсудили возможности участия малайзийских компаний в долгосрочных проектах, например, в сфере охраны здоровья и туризма, поскольку это большая возможность для нас. Украинцы не много знают о Малайзии, но уверен, что после этого визита их осведомленность о Малайзии значительно вырастет. Мы надеемся на приток туристов с Украины. Также мы обсудили вопросы образования — перспективу увеличения малайзийских студентов в Украине… Мы начали диалог относительно предоставления малайзийских виз по прибытии. Таким образом, мы сможем привлечь больше туристов из Украины в Малайзию и наоборот», — добавил Разак.

Премьер также выразил желание привлечь к ответственности виновных в уничтожении Boeing 777 компании Malaysian Airlines. «Что касается падения рейса МН17. Мы решительно хотим сделать все, что в наших силах, ради семей, потерявших родных во время катастрофы. Это трагедия. Мы решительно хотим определить истину и обеспечить справедливый суд, привлечь виновных к ответственности. Сейчас мы рассматриваем отчеты и надеемся, что следствие завершится к концу этого года. Пять стран, которые принимают в этом участие, встретятся в этом году и согласуют план действий и порядок привлечения виновных к ответственности. Мы хотим, чтобы те, кто сбил самолет, предстали перед судом», — подытожил Разак.

Напомним, 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью был сбит Boeing 777 компании Malaysian Airlines, совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 3−5 августа Порошенко осуществляет официальный визит в Малайзию. Во время бизнес-форума Порошенко заявил, что Украина может стать «воротами для малайзийского бизнеса» в ЕС. «Соглашение между Украиной и ЕС о зоне свободной торговли открывает огромные возможности для инвесторов, и мы хотели бы пригласить вас воспользоваться ими. Украина могла бы стать воротами для малайзийского бизнеса на рынок ЕС», — сказал Порошенко.