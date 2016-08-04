Москва, 4 августа, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Писатель Эдуард Успенский сочинил продолжение знаменитой истории про «Простоквашино» под названием «Простоквашино. Битва за почту», проиллюстрированное художниками из соцсети «Одноклассники», сообщает пресс-служба социальной сети.

Цитата из м/ф «Каникулы в простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР Отдых в деревне

Новый рассказ будет публиковаться частями в социальной сети «Одноклассники» в виде постов с иллюстрациями в течение нескольких месяцев. Отмечается, что пользователи соцсети смогут повлиять на развитие сюжета сказки, а руководство «Одноклассников» поддержит публикацию книги выпуском набора стикеров с изображениями знаменитых персонажей «Простоквашино».

Кроме того, обещана встреча с писателем в одном из выпусков «ОК на связи» с помощью приложения «ОК Live».