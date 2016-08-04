Брюссель, 4 августа, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Евросоюз ввел пятилетние антидемпинговые пошлины на холоднокатаный прокат из России и Китая, санкции затронут крупнейшие российские металлургические компании — «Северсталь», Магнитогорский и Новолипецкий металлургические комбинаты. Сообщение о пошлинах опубликовано в официальном журнале ЕС.

Василий Бакшеев. Завод. 1935

Пошлина для Магнитогорского металлургического комбината установлена в 18,7%, для «Северстали» она составит 34%, для Новолипецкого комбината и других российских компаний — 36,1%. Пошлины для китайских производителей холоднокатаного проката составят от 19,7% до 22,1%.

Санкции будут применяться ретроспективно с декабря 2015 года и введены на пять лет. В феврале 2016 года власти ЕС уже вводили предварительные антидемпинговые пошлины, для ММК они составили 19,8%, для НЛМК — 26,2%.

Ранее власти ЕС начали расследование жалобы Европейской ассоциации производителей стали (Eurofer). По мнению ассоциации, представляющей интересы производителей 25% листовой холоднокатаной стали, российские и китайские производители искусственно занижают цены на свою продукцию.

Всего в 2014 году российские производители заняли 10,1% рынка холоднокатаного проката ЕС, поставив 724,758 тыс. т продукции. Средняя стоимость тонны проката составила €499. При этом с 2011 по 2014 год доля России выросла в 1,7 раза — с 5,9% до 10,1% — а средняя цена сократилась более чем на 20% (в 2011 году тонна проката стоила €630).