Москва, 4 августа, 2016, 14:00 — ИА Регнум. В перспективе все Многофункциональные центры должны взять на себя всю систему оказания государственных услуг. Об этом 4 августа в ходе встречи с главой Удмуртской Республики Александром Соловьевым заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

government.ru Дмитрий Медведев

Соловьёв рассказал главе правительства о темпе внедрения МФЦ в Удмуртии. Так, МФЦ действуют во всех 32 муниципальных районах региона, а услугами МФЦ пользуются 97% жителей Удмуртии.

Вместе с тем, Соловьёв признал, что полностью перевести все госуслуги под крыло МФЦ пока не удаётся, «но уже подошли к цифре примерно 90%».

В свою очередь, Медведев отметил, что «цифра в целом неплохая», но «надо, конечно, стремиться к тому, чтобы выйти на сплошное подключение МФЦ»: «Мы приняли программу, чтобы уйти вообще от бумажной волокиты и чтобы самые разные виды государственных услуг можно было получать именно в МФЦ».

Глава правительства подчеркнул, что процесс будет совершаться «по мере готовности регионов, но в целом такая программа есть, и прошу вас тоже этим заниматься».

Напомним, в России продолжает расширяться система внедрения Многофункциональных центров. Данные центры рассчитаны на оказание ряда государственных услуг для граждан, касающихся всех сфер жизни. Так, в МФЦ можно обратиться по вопросам оформления документов, выдачи справок, регистрации иногородних и иностранных граждан, и так далее.