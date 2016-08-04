Ярославль, 4 августа, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Житель Ярославской области Сергей Чурочкин предложил региональному детскому омбудсмену Михаилу Крупину забыть о проблемах его сына-инвалида в получении высшего образования. Как сообщил Сергей Чурочкин корреспонденту ИА REGNUM, решением вопроса об отмене заочной и дистанционной формы обучения в вузах займутся «компетентные люди».

фото Дмитрий Селевко Сергей Чурочкин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель Рыбинска обратился к Михаилу Крупину с просьбой защитить права детей с ограниченными возможностями здоровья на высшее образование. Чурочкин подчеркивал, что инициатива Рособрнадзора по отмене заочной и дистанционной форм обучения в вузах, поддержанная профильным министерством, фактически лишает детей-инвалидов возможности учиться в высших учебных заведениях. Обращение в виде открытого письма было опубликовано в ряде СМИ. Однако Михаил Крупин не обратил на него внимания.

Реакция аппарата детского обмудсмена на обращение ярославца последовала лишь после того, как редакция ИА REGNUM прямо поинтересовалась у защитников прав детей их действиями в этом направлении. В итоге Сергей Чурочкин получил ответ за подписью Михаила Крупина о том, что его обращение будет рассмотрено на ближайшем заседании Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам ребенка в Ярославской области. Когда именно состоится это заседание в письме не сказано. Самого Сергея Чурочкина, которого, по мнению Михаила Крупина, «беспокоит инициатива Рособрнадзора», на заседание не пригласили. Правда, пообещали уведомить о результатах.

Сергей Чурочкин с грустью констатировал, что Михаил Крупин не нашел времени лично заняться проблемой, важной для населения не только Ярославской области, но и всей России, и изучить ее последствия.

«В официальном ответе за подписью Михаила Крупина я получил однозначную информацию — омбудсмену некогда. По крайней мере так можно истолковать текст письма в мой адрес. Кто у нас занимается проблемами детей? Уполномоченный в рамках своих обязанностей, общественный совет или только родители этих детей вместе с журналистами?» — прокомментировал ситуацию Сергей Чурочкин.

При этом он предлагает Михаилу Крупину и общественному совету забыть о проблеме его несовершеннолетнего сына как минимум на год — потому что «компетентные люди нашлись и без них».

Против инициативы Рособрнадзора высказались эксперты федерального уровня. В частности, проректор РАНХиГС Максим Назаров подчеркнул, что прямо сейчас изменение установленного порядка будет незаконным.

«Чтобы отказаться от этой формы образования, необходимо изменить государственный стандарт. Новые федеральные образовательные стандарты планируются только с 2017 года, поэтому как минимум до 1 сентября следующего года заочная форма будет существовать. Возможно, будет раньше издан какой-то особый закон, который это отменит, но пока это невозможно: всего лишь приказом министра отменить заочную форму обучения нельзя», — заявил Назаров «Известиям».

Категорически против нововведения выступил и зампредседателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин. Он направил в адрес министра образования и науки Дмитрия Ливанова запрос, в котором объяснял, что это ошибочное решение будет иметь «колоссальные вредные последствия».

«В ответе говорится, что такие изменения могут быть введены только на основе внесения изменений в государственные образовательные стандарты высшего образования. И сейчас в министерстве нет никаких предложений по этому поводу. То есть как минимум на год вопрос отложен, что уже неплохо. Хотя ранее об этом говорили как о вероятном факте с 1 сентября этого года. На самом деле всё отложилось до следующего года, а за предстоящий год, как известно, «то ли визирь, то ли Ходжа, то ли ослик…» — приводит Сергей Чурочкин цитату депутата.

Сергей Чурочкин ранее отмечал, что его обращение могло стать для Михаила Крупина «боевым крещением», первым важным поручением от населения области, которое продемонстрирует его способность работать на посту детского омбудсмена.

«Однако, как показала практика, Михаил Крупин этим шансом не воспользовался», — констатирует Чурочкин.